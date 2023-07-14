Microsoft изменит шрифт впервые за 15 лет

Шрифт будет отображаться в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей, заявил главный менеджер по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниелс.
Aptos был создан дизайнером Стивеном Р.Маттесоном, который ранее создал шрифт Segoe UI. Он используется по умолчанию в Windows Vista 7, 8, 10 и 11. По словам Маттесона, при работе над Aptos он вдохновлялся швейцарской типографикой середины XX века.
В Microsoft уточняют, что после обновления пользоваться Calibri в офисных программах можно будет, как и прежде. Предыдущие шрифты Times New Roman и Arial также будут доступны.
В начале января Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 8.1. Сама операционная система продолжила функционировать, но в компании предупредили, что ее использование может увеличить риски безопасности.