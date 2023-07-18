Сначала сон, потом служба: щенок-полицейский задремал во время присяги

И Отис, и Беар будут работать в роли школьных «терапевтов» в ближайших округах. Их задача — вместе с психологом поддерживать ментальное здоровье учеников. «Детям школьного возраста изо дня в день приходится сталкиваться с большим количеством проблем, — объяснил шериф Тайлер Браун. — И я понимаю, что необходимость каждый день ходить в школу приносит беспокойство. Эти собаки помогают справиться с этим». Кроме того, щенков научат распознавать находящееся поблизости огнестрельное оружие.