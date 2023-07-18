Сначала сон, потом служба: щенок-полицейский задремал во время присяги

В округе Арапахо в Колорадо появилось сразу два новых «помощника шерифа» — оба маленькие и мохнатые. Отис и Беар, 8-недельные лабрадоры-ретриверы прошли подготовку в кинологическом центре и теперь официально готовы служить в полиции.
И раз четверолапые братья вступают в ряды правоохранительных органов, им предстояло принести настоящую присягу. Во время торжественной церемонии на них надели жилеты и значки, а потом сделали их фотопортреты в полном обмундировании.
Но, судя по всему, Отис не выспался перед важным событием, потому что когда наставник взял его лапу, чтобы вслух произнести слова присяги, щенок решил вздремнуть, поудобней устроив мордочку на ладони. «Хорошая работа. Эй, не засыпай!» — взбодрил его кинолог под смех присутствующих.
И Отис, и Беар будут работать в роли школьных «терапевтов» в ближайших округах. Их задача — вместе с психологом поддерживать ментальное здоровье учеников. «Детям школьного возраста изо дня в день приходится сталкиваться с большим количеством проблем, — объяснил шериф Тайлер Браун. — И я понимаю, что необходимость каждый день ходить в школу приносит беспокойство. Эти собаки помогают справиться с этим». Кроме того, щенков научат распознавать находящееся поблизости огнестрельное оружие.
Малышам желают хорошей службы и умиляются их внешности. «Как они могут не быть терапевтичными, они же такие очаровательные!» — пишут в комментариях.