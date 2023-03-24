Хотел игрушку, похожую на себя: щенок, потерявший ухо, оторвал ухо своему любимому плюшевому псу

Жизнь питбультерьера Бруно из Северной Каролины не была простой: щенок долгое время жил на улице, страдал от холода и наверняка недоедал. А однажды на него напала другая собака, и в результате жестокой драки Бруно потерял ухо. К счастью, потом он попал в руки Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA), где о нем начали заботиться. У Бруно даже появилась собственная любимая игрушка — небольшой плюшевый щенок. В какой‑то момент опекуны собаки заметили, что у игрушечного животного тоже не хватает левого уха — возникает мысль, что питбультерьер захотел, чтобы тот был похож на него.