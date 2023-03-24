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Хотел игрушку, похожую на себя: щенок, потерявший ухо, оторвал ухо своему любимому плюшевому псу

Анна Красюк
Сегодня в 18:45

Жизнь питбультерьера Бруно из Северной Каролины не была простой: щенок долгое время жил на улице, страдал от холода и наверняка недоедал. А однажды на него напала другая собака, и в результате жестокой драки Бруно потерял ухо. К счастью, потом он попал в руки Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA), где о нем начали заботиться. У Бруно даже появилась собственная любимая игрушка — небольшой плюшевый щенок. В какой‑то момент опекуны собаки заметили, что у игрушечного животного тоже не хватает левого уха — возникает мысль, что питбультерьер захотел, чтобы тот был похож на него.

«Только что прочла историю про щенка по имени Бруно, на которую напала другая собака, когда тот был брошен и прикован к цепи на улице. Пес оторвал ухо Бруно, и после того, как питбультерьера забрали в приют, он оторвал ухо своей любимой игрушке. А еще говорят, что у животных нет души»

Сотрудники SPCA утверждают, что Бруно — добрый любящий пес, который обожает всех людей и животных, которых встречает. Кроме того, он умный и послушный. Питбультерьеру и впрямь пришлось пережить многое, но судьба наконец улыбнулась ему — он нашел новых хозяев, которые станут для него семьей, а любимая игрушка, конечно, отправилась с ним в новый дом.

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