«Джесса победила рак и возвращается домой»: весь самолет аплодировал 6-летней выздоровевшей девочке

Комментаторы в тиктоке признаются, что трогательное видео довело их до слез. «Я начала плакать, когда он произнес „Make-A-Wish“, — говорится в одном из самых популярных комментариев. — А потом заплакала сильнее, когда [бортпроводник] сообщил, что она победила рак». Многие радуются не только за девочку, но и за ее маму: «Поздравляю Джессу и еще поздравляю и ее маму! То, что вы делаете, вероятно, очень тяжело».