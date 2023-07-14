«Джесса победила рак и возвращается домой»: весь самолет аплодировал 6-летней выздоровевшей девочке

Тиктокерка @lauramree поделилась роликом, который запечатлел трогательный момент, связанный с ее шестилетней дочерью Джессой. Бортпроводник в микрофон попросил у пассажиров немного внимания, прежде чем сообщить, что на борту находится «очень, очень особый гость». «Джесса победила рак и возвращается домой», — произнес он, и в ту же секунду раздались громкие аплодисменты всех присутствующих. «Мы все хотим пожелать тебе здоровой, счастливой, процветающей и долгой жизни, — добавил стюард. — Продолжай бороться, я рад, что ты здесь с нами».
Джесса возвращалась из поездки, организованной международным благотворительным фондом «Загадай желание» (Make-A-Wish). Благодаря его деятельности, например, в декабре прошлого года Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» записал видеообращение для 11-летнего фаната, страдающего от болезни сердца.
Комментаторы в тиктоке признаются, что трогательное видео довело их до слез. «Я начала плакать, когда он произнес „Make-A-Wish“, — говорится в одном из самых популярных комментариев. — А потом заплакала сильнее, когда [бортпроводник] сообщил, что она победила рак». Многие радуются не только за девочку, но и за ее маму: «Поздравляю Джессу и еще поздравляю и ее маму! То, что вы делаете, вероятно, очень тяжело».
В одном из прошлых роликов @lauramree делилась, что ее дочь победила болезнь спустя «762 дня, 61 курс химиотерапии и сотню таблеток».