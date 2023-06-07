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Вышел трейлер второго сезона «Благих знамений»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

Amazon опубликовал трейлер второго сезона фэнтези «Благие знамения». Майкл Шин, Дэвид Теннант и Джон Хэмм вернулись к своим ролям — ангелу Азирафелю, демону Кроули и Гавриилу.

Продолжение сериала основано на идеях, которые Нил Гейман и Терри Пратчетт хотели перенести во вторую книгу (она не вышла). В втором сезоне к Азирафелю попадает архангел Гавриил, потерявший память, и теперь ангелу вместе с Кроули нужно в этом разобраться, а заодно не допустить раздора между раем и адом.

Шесть эпизодов выйдут в один день — 28 июля. Посмотреть их можно будет на Amazon Prime Video.

Премьера первого сезона «Благих знамений» состоялась в 2019 году. В 2021 году авторы объявили о продолжении сериала, несмотря на то что первый сезон целиком перенес на экран оригинальный роман, вышедший в 1990 году.

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Майкл ШинДэвид ТеннантДжон ХэммНил ГейманТерри Пратчетт
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