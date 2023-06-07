Вышел трейлер второго сезона «Благих знамений»

Продолжение сериала основано на идеях, которые Нил Гейман и Терри Пратчетт хотели перенести во вторую книгу (она не вышла). В втором сезоне к Азирафелю попадает архангел Гавриил, потерявший память, и теперь ангелу вместе с Кроули нужно в этом разобраться, а заодно не допустить раздора между раем и адом.