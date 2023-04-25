Авиабилеты на рейсы внутри России с вылетами в апреле — октябре подорожали на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три крупных российских агрегатора по продаже туров и билетов.
Две компании оценивают билеты приблизительно в 7400–7500 рублей в одну сторону. По подсчетам третьей, билеты по стране теперь обойдутся в среднем в 16 456 рублей в обе стороны.
В месячном выражении авиабилеты в апреле по сравнению с мартом подорожали на 9–16%. При этом, по данным Росстата, в предыдущие годы (начиная с 2008-го) стоимость билетов в апреле была в среднем выше, чем в марте, на 0,2–5,7%. Исключение составил лишь 2022 год, когда цены выросли на 16%.
В пресс-службе ФАС «Известиям» рассказали, что ведомство возобновило мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. Ситуация будет отслеживаться до 11 января 2024 года. В планах — выяснить причины повышения цен.