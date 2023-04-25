В месячном выражении авиабилеты в апреле по сравнению с мартом подорожали на 9–16%. При этом, по данным Росстата, в предыдущие годы (начиная с 2008-го) стоимость билетов в апреле была в среднем выше, чем в марте, на 0,2–5,7%. Исключение составил лишь 2022 год, когда цены выросли на 16%.