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Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:52

В Кузбассе шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля после взрыва в 2021 году. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Перед возобновлением работы специалисты провели оценку системы проветривания и противопожарной защиты шахты, пригодности шахт для передвижения людей, а также провели профилактические мероприятия, которые обеспечивают «эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ».

«Возобновление добычи угля — важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив „Листвяжной“ приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности», — сказал директор ООО «Шахта „Листвяжная“» Виктор Ануфриев.

25 ноября 2021 года в угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из‑за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.

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