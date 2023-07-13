Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году

25 ноября 2021 года в угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы.