МТС введут комиссию при пополнении счета телефона, домашнего интернета и ТВ

Пополнить баланс без комиссии можно будет с помощью автоплатежа МТС или любого банка, в магазинах оператора или картой МТС-банка в приложении «Мой МТС» или на сайте.
Комиссию в 1% за пополнение мобильного счета МТС ввели еще с 1 февраля. В качестве причины оператор назвал некие дополнительные расходы, которые он несет при каждом таком переводе. Какие именно расходы хочет покрыть МТС, не уточняется.
Ранее МТС начали брать дополнительную плату за раздачу интернета с устройств. «Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», — говорилось в сообщении оператора.