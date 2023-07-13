МТС введут комиссию при пополнении счета телефона, домашнего интернета и ТВ

Ранее МТС начали брать дополнительную плату за раздачу интернета с устройств. «Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», — говорилось в сообщении оператора.