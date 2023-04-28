МТС будет дополнительно брать деньги с абонентов за раздачу интернета

Один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями. Там ему сказали, что дополнительные пакеты по 49 рублей за 50 Гб «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Из этого следует, что если пользователь будет раздавать интернет каждый день, то в месяц ему придется платить около 1500 рублей сверх тарифа.