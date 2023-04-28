МТС будет дополнительно брать деньги с абонентов за раздачу интернета

Мобильный оператор МТС станет брать дополнительную плату за раздачу интернета с устройств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов.
По данным издания, некоторые клиенты МТС стали получать сообщения о платной раздаче интернета. «С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», — говорится в сообщении.
Один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями. Там ему сказали, что дополнительные пакеты по 49 рублей за 50 Гб «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Из этого следует, что если пользователь будет раздавать интернет каждый день, то в месяц ему придется платить около 1500 рублей сверх тарифа.
Представитель МТС подтвердил «Ведомостям» введение новой опции. По его словам, новые условия раздачи коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».
МТС не единственный оператор, который вводит оплату за эту функцию. Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рассказал, что подобная опция действует с 20 апреля в одном из последних тарифов Up и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом.