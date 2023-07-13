«Так, все, я завязываю»: Том Холланд рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

По словам актера, в какой‑то момент он начал чувствовать, что зависимость «поработила» его. «Я определенно был зависим от алкоголя. И это все не кончилось одним прекрасным утром, когда я проснулся и сказал: „Так, все, я завязываю“. Нет, как и у многих британцев, у меня был чертовски пьяный декабрь. У меня всю жизнь был талант к выпивке», — сказал он.
В 2022 году Холланд решил отказаться от алкоголя на «сухой январь». Это послужило толчком к продолжению трезвости до своего дня рождения в июне. Когда у него это вышло, актер, по его словам, «ощутил себя самым счастливым человеком».
«Я наконец смог нормально спать. У меня стало лучше получаться справляться с проблемами. Я больше не бесился, если что‑то шло не так на съемочной площадке. Ум был куда острее, чем раньше, и я стал чувствовать себя куда здоровее», — заявил он.
Холланд не притрагивался к алкоголю уже полтора года. По его словам, он больше не чувствует себя порабощенным своей зависимостью.
Ранее Холланд объявил, что берет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала Apple TV+ «Переполненная комната». «Пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум: он может работать во благо, а может и во вред», — подчеркнул он.