«Так, все, я завязываю»: Том Холланд рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

По словам актера, в какой‑то момент он начал чувствовать, что зависимость «поработила» его. «Я определенно был зависим от алкоголя. И это все не кончилось одним прекрасным утром, когда я проснулся и сказал: „Так, все, я завязываю“. Нет, как и у многих британцев, у меня был чертовски пьяный декабрь. У меня всю жизнь был талант к выпивке», — сказал он.