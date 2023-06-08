Том Холланд возьмет годичный отпуск после напряженной работы в «Переполненной комнате»

Том Холланд объявил, что берет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала Apple TV+ «Переполненная комната». Об этом он рассказал в интервью Extra TV.
«Пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум: он может работать во благо, а может и во вред, — и это действительно нашло отклик у меня. <…> Мне не чужда тяжелая работа, я всегда жил с мыслью, что тяжелая работа — это хорошая работа. Я действительно наслаждался этим, но, опять же, шоу сломило меня», — подчеркнул Холланд.
По словам актера, во время съемок в какой‑то момент ему необходимо было уехать из‑за психологического напряжения: «Я исчез. Я поехал в Мексику на неделю, повалялся на пляже и затих. Сейчас я взял отпуск на год, и это результат того, насколько сложным был этот сериал».
Первый сезон «Переполненной комнаты» рассказывает о Дэнни Салливане — мужчине со множественными расстройствами личности, а также о враче Рие, которая пытается ему помочь. Следующие сезоны шоу будут посвящены другим людям с необычными психическими заболеваниями. Главные роли в сериале исполнили Том Холланд и Аманда Сейфрид.