Том Холланд возьмет годичный отпуск после напряженной работы в «Переполненной комнате»

«Пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум: он может работать во благо, а может и во вред, — и это действительно нашло отклик у меня. <…> Мне не чужда тяжелая работа, я всегда жил с мыслью, что тяжелая работа — это хорошая работа. Я действительно наслаждался этим, но, опять же, шоу сломило меня», — подчеркнул Холланд.