Самара Уивинг снимется в триллере «Eenie Meanie» Шона Симмонса

Актриса Самара Уивинг, известная по сериалу «Девять совсем незнакомых людей» и фильму «Крик 6», снимется в триллере «Eenie Meanie» режиссера Шона Симмонса («Континенталь»). Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о недавнем тинейджере, работающей водителем и однажды получившей шанс спасти жизнь непутевого экс-бойфренда. Проект предположительно выйдет на стриминговом сервисе Hulu.
Симмонс выступит постановщиком, а также сценаристом ленты. Продюсерами «Eenie Meanie» станут Ретт Риз и Пол Верник.