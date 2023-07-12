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Самара Уивинг снимется в триллере «Eenie Meanie» Шона Симмонса

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:35

Актриса Самара Уивинг, известная по сериалу «Девять совсем незнакомых людей» и фильму «Крик 6», снимется в триллере «Eenie Meanie» режиссера Шона Симмонса («Континенталь»). Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о недавнем тинейджере, работающей водителем и однажды получившей шанс спасти жизнь непутевого экс-бойфренда. Проект предположительно выйдет на стриминговом сервисе Hulu.

Симмонс выступит постановщиком, а также сценаристом ленты. Продюсерами «Eenie Meanie» станут Ретт Риз и Пол Верник.

«Афиша Daily» включила Самару Уивинг в число наиболее заметных «королев крика» — актрис, которые часто участвуют в фильмах ужасов. Однако Уивинг готова проявить себя не только в жанре хоррора: Netflix недавно заказал пилотный эпизод комедийного сериала с ее участием.

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Пол Верник
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