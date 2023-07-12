Самара Уивинг снимется в триллере «Eenie Meanie» Шона Симмонса

«Афиша Daily» включила Самару Уивинг в число наиболее заметных «королев крика» — актрис, которые часто участвуют в фильмах ужасов. Однако Уивинг готова проявить себя не только в жанре хоррора: Netflix недавно заказал пилотный эпизод комедийного сериала с ее участием.