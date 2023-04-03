Netflix впервые заказал пилотный эпизод сериала. Стриминг заинтересовался комедией с Самарой Уивинг

Ранее платформа запускала в производство сразу целый сезон того или иного интересующего шоу. В этот же раз Netflix ограничился пилотом — первой серией, призванной показать, насколько потенциально успешным окажется проект.
«Литтл-Скай» разработает и поставит актер Райтор Дойл, работавший ранее сценаристом и режиссером сериала «Сближение». Уивинг станет исполнительным продюсером проекта наряду с Дарой Гордон из Anonymous Content.
В центре шоу окажется девушка Пенелопа Пол Портер, желающая стать новостным репортером вопреки отсутствующему таланту к журналистике. Когда пропадает мэр городка Литтл-Скай, Пенелопа отправляется туда, чтобы проявить себя.
Литтл-Скай оказывается жутким отдаленным поселением, скрывающим мрачные секреты, которые молодая журналистка совсем не ожидала обнаружить.
По словам издания, руководству Netflix очень понравилась задумка сериала. Однако они решили сперва увидеть дебютный эпизод, чтобы оценить его стиль и актерский состав. В какие сроки Дойл снимет пилот, не уточняется.