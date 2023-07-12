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Илон Маск запустил собственную компанию по работе с искусственным интеллектом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:46

Американский бизнесмен Илон Маск официально запустил компанию xAI, которая будет работать с технологиями искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в своем твиттер-аккаунте.

Предприниматель пока не поделился деталями о проектах, которыми будет заниматься фирма. Однако на сайте xAI указано, что ее целью станет «понять истинную природу вселенной».

Команда Маска обещает поделиться подробностями о своих планах 14 июля во время аудиоэфира. Он состоится в соцсети Twitter, ранее приобретенной Маском.

В xAI будут работать, помимо самого Маска, специалисты из DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla. Среди них — экс-сотрудник DeepMind Игорь Бабушкин и исполнительный директор Центра безопасности ИИ Дэн Хендрикс.

В марте 2023 года Хендрикс опубликовал открытое письмо с призывом не торопиться в развитии технологий искусственного интеллекта и приостановить «масштабные ИИ-эксперименты». Под этим письмом подписался Маск.

Нынешняя команда xAI причастна к созданию нейросети AlphaCode от DeepMind, а также GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI. В данный момент xAI набирает также новых работников.

В апреле Илон Маск заявил, что начал работу над новым чат-ботом под названием TruthGPT. Он, как считает бизнесмен, может стать более безопасной альтернативой ChatGPT. Нейросеть Маска, согласно задумке, должна будет искать правду о происхождении вселенной.

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