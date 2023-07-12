Илон Маск запустил собственную компанию по работе с искусственным интеллектом

В апреле Илон Маск заявил, что начал работу над новым чат-ботом под названием TruthGPT. Он, как считает бизнесмен, может стать более безопасной альтернативой ChatGPT. Нейросеть Маска, согласно задумке, должна будет искать правду о происхождении вселенной.