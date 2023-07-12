Думский комитет по экологии не поддержал семь законопроектов, предлагающих усыпление животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал отклонить семь законопроектов, предусматривающих в том или ином виде эвтаназию бездомных животных. Об этом сообщил первый зампред комитета Владимир Бурматов, пишет ТАСС.
По его словам, члены комитета единогласно отклонили все семь законопроектов, «это принципиальная позиция». Бурматов считает, что, «видимо, в весеннюю сессию все эти законопроекты будут отклонены и палатой».
Одновременно думский комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который позволяет регионам самим принимать решение о порядке обращения с безнадзорными животными. Бурматов ранее отмечал, что комитет доработал инициативу, сохранив в ней нормы об обязательном размещении бездомных животных в приютах.
«Мы не пошли на поводу у тех, кто предлагал прописать эту эвтаназию в федеральном законе. То есть эвтаназии безнадзорных животных в федеральном законе нет и не будет», — заявил он.
Законопроект, позволяющий регионам определять порядок обращения с животными, прошел первое чтение 16 мая. В первой его версии предполагалось, что при отлове животных могут не применяться положения частей 1, 2, 5 и 6 статьи 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Пункт 3 части 2 этой статьи запрещает «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».
Поскольку региональным властям хотели позволить не соблюдать эти правила, ряд экспертов пришел к выводу, что принятие законопроекта откроет возможность для легального убийства животных. О том, к каким последствиям приведет принятие новой версии законопроекта, эксперты пока не комментировали.