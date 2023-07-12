К 2030 году в России появятся круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, в планах создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Чернышенко подчеркнул, что приоритетными курортами могут стать «Новая Анапа» и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).
Курорт также планируется создать на Байкале. «На Байкале уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Новые туристические проекты позволят привлечь порядка 50 млрд рублей частных инвестиций», — заметили в кабмине.
30 июня в России утвердили стандарты «все включено» и «ультра все включено», согласно которым алкоголь отечественного производства должен предоставляться в неограниченном количестве на обед и ужин.