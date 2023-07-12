Мемуары Бритни Спирс «The Woman in Me» выйдут в октябре этого года

Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров «The Woman in Me» («Женщина во мне») 24 октября. Об этом сообщает People.
«Убедительные показания Бритни в открытом суде потрясли мир, изменили законы и продемонстрировали ее силу и храбрость. Я не сомневаюсь, что ее мемуары окажут такое же влияние. <…> Мы очень гордимся тем, что помогли ей наконец поделиться своей историей», — сказала глава Gallery Books Дженнифер Бергстром.
В книге Спирс делится воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказывает о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи.
В ноябре 2021 года Спирс окончательно освободилась от опеки — на протяжении 13 лет ее жизнь и финансы контролировал отец, Джеймс Спирс.
«Мне сказали, что под опекой я не могу выйти замуж, родить ребенка: чтобы я не забеременела, мне установили внутриматочную спираль. Я бы хотела ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка. Но моя так называемая команда не позволяет мне обратиться к врачу», — рассказывала певица в ходе судебных разбирательств.