Эмили Блант возьмет годичный отпуск, чтобы провести время с детьми

Эмили Блант заявила в подкасте iHeart «Table for Two» с Брюсом Боззи, что берет годичный отпуск в актерской деятельности.
Актриса рассказала, что хочет проводить больше времени с двумя дочерьми. «В прошлом году я довольно много работала, а моему старшему ребенку девять лет, так что у нас последний год с однозначными цифрами», — отметила она.
По словам Блант, она чувствует, что в жизни детей происходят важные вещи. «Что‑то в духе: „Ты меня разбудишь? Ты отвезешь меня в школу? Ты заедешь за мной? Ты уложишь меня в постель?“ И мне просто нужно быть рядом со всеми ними какое‑то время», — подчеркнула актриса.
Последней работой Блант стал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В нем актриса играет Китти — жену Дж.Роберта Оппенгеймера, которого сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также появятся Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл. и Мэтт Деймон. Премьера — 21 июля.
Ранее Том Холланд объявил, что берет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала Apple TV+ «Переполненная комната». «Пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум: он может работать во благо, а может и во вред», — подчеркнул он.