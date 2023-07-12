Эмили Блант возьмет годичный отпуск, чтобы провести время с детьми

По словам Блант, она чувствует, что в жизни детей происходят важные вещи. «Что‑то в духе: „Ты меня разбудишь? Ты отвезешь меня в школу? Ты заедешь за мной? Ты уложишь меня в постель?“ И мне просто нужно быть рядом со всеми ними какое‑то время», — подчеркнула актриса.