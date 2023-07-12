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Эмили Блант возьмет годичный отпуск, чтобы провести время с детьми

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:04

Эмили Блант заявила в подкасте iHeart «Table for Two» с Брюсом Боззи, что берет годичный отпуск в актерской деятельности.

Актриса рассказала, что хочет проводить больше времени с двумя дочерьми. «В прошлом году я довольно много работала, а моему старшему ребенку девять лет, так что у нас последний год с однозначными цифрами», — отметила она.

По словам Блант, она чувствует, что в жизни детей происходят важные вещи. «Что‑то в духе: „Ты меня разбудишь? Ты отвезешь меня в школу? Ты заедешь за мной? Ты уложишь меня в постель?“ И мне просто нужно быть рядом со всеми ними какое‑то время», — подчеркнула актриса.

Последней работой Блант стал новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В нем актриса играет Китти — жену Дж.Роберта Оппенгеймера, которого сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также появятся Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл. и Мэтт Деймон. Премьера — 21 июля.

Ранее Том Холланд объявил, что берет годичный перерыв в актерской деятельности после выхода сериала Apple TV+ «Переполненная комната». «Пришло время рассказать историю о психическом здоровье и травмах. И объяснить некоторым людям, насколько это может быть безумно и насколько силен твой разум: он может работать во благо, а может и во вред», — подчеркнул он.

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