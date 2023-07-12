Сериал «Ген V» про супергероев во вселенной «Пацанов» выйдет осенью

Премьера спин-оффа сериала «Пацаны» под названием «Ген V» состоится осенью этого года. Об этом сообщает Variety в материале о проблемах с релизами сериалов на фоне забастовки сценаристов.
По данным издания, забастовка никак не повлияет на премьеру «Ген V». Точная дата релиза пока не называется. Предполагается, что ее объявят на Comic-Con в Сан-Диего, который пройдет с 20 по 23 июля.
Действие «Ген V» развивается во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет будет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.
Авторы «Ген V» будут исследовать «жизнь гормональных, соревнующихся супергероев, которые проверяют свои физические, сексуальные и моральные границы в гонке за высший рейтинг».
В сериале снимаются Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лух, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
В спин-оффе также ожидаются камео героев из «Пацанов», среди которых Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и Экспресс (Джесси Т. Ашер).