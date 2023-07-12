Германия нашла следы взрывчатки по делу о подрыве «Северных потоков»

Германия объявила об обнаружении следов подводной взрывчатки в пробах, взятых с яхты, которая, как предполагается, могла быть использована для подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Совету Безопасности ООН, направленном Германией совместно со Швецией и Данией.
«На данный момент невозможно достоверно установить личность виновных и их мотивы, особенно в отношении вопроса, был ли инцидент организован государством или государственным субъектом», — говорится в совместном письме трех стран.
По данным ФРГ, Дании и Швеции, ни одно из расследований не было завершено, и невозможно сказать, когда это произойдет. В документе уточняется, что характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны.
Германия заявляет, что расследует подозрительные действия яхты, которая бала арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». «Есть подозрение, что данное судно могло использоваться для транспортировки взрывчатых веществ <…>. Согласно экспертным оценкам, не исключено, что подготовленные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов, которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70-80 м», — говорится в письме Германит.
Взрывы на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли в конце сентября 2022 года. В результате были повреждены три из четырех линий. Москва утверждает, что за взрывами стоит Запад. Западные правительства, в свою очередь, отрицают свою причастность.
К моменту инцидента ни одна из них не функционировала: «Северный поток-1» простаивал с конца августа, он закрылся на техобслуживание, «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию.