Германия нашла следы взрывчатки по делу о подрыве «Северных потоков»

Взрывы на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли в конце сентября 2022 года. В результате были повреждены три из четырех линий. Москва утверждает, что за взрывами стоит Запад. Западные правительства, в свою очередь, отрицают свою причастность.