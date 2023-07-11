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В сети появился новый трейлер фильма «Синий Жук» о супергерое из вселенной DC

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:20

На ютуб-канале Rotten Tometoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Синий Жук», посвященного супергерою из вселенной DC. Кинопроект выйдет на экраны 18 августа.

Главную роль в картине исполнил Шоло Маридуэнья. Он сыграл американо-мексиканского подростка по имени Хайме Рейес, который с помощью сверхсекретного инопланетного оружия приобрел сверхъестественные способности.

Обстоятельства превращения Хайме в супергероя раскрыли в предыдущем трейлере. В нем подруга просит парня сохранить таинственную коробку, но не открывать ее ни при каких условиях. Тот, конечно же, пренебрегает запретом.

В результате механический жук-скарабей внедряется в тело героя и преобразовывает его. Произошедшее, как и следует ожидать, навсегда меняет жизнь персонажа — еще недавно обычного парня, живущего с многочисленными родственниками.

В новом ролике зрители могут видеть, как Хайме овладевает своими новыми силами: учится превращаться в Синего Жука, летать и использовать свои защитные крылья, способные разрубить автобус пополам.

Также трейлер позволяет узнать о реакции родственников Рейеса на его трансформацию. Они ожидаемо ужасаются произошедшему и опасаются за безопасность мальчика, если о нем узнают представители властей.

Впрочем, опасность будет подстерегать Хайме не только в облике алчных политиков, желающих изменить мир, используя его. Против парня выступит и суперзлодей — не менее могущественный, чем сам Синий Жук.

Режиссером «Синего Жука» выступил Анхель Мануэль Сото, который анонсирован как автор нового фильма о Трансформерах. В фильме снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес и Сьюзан Сарандон.

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Сьюзан Сарандон
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