В сети появился новый трейлер фильма «Синий Жук» о супергерое из вселенной DC

На ютуб-канале Rotten Tometoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Синий Жук», посвященного супергерою из вселенной DC. Кинопроект выйдет на экраны 18 августа.
Главную роль в картине исполнил Шоло Маридуэнья. Он сыграл американо-мексиканского подростка по имени Хайме Рейес, который с помощью сверхсекретного инопланетного оружия приобрел сверхъестественные способности.
Обстоятельства превращения Хайме в супергероя раскрыли в предыдущем трейлере. В нем подруга просит парня сохранить таинственную коробку, но не открывать ее ни при каких условиях. Тот, конечно же, пренебрегает запретом.
В результате механический жук-скарабей внедряется в тело героя и преобразовывает его. Произошедшее, как и следует ожидать, навсегда меняет жизнь персонажа — еще недавно обычного парня, живущего с многочисленными родственниками.
В новом ролике зрители могут видеть, как Хайме овладевает своими новыми силами: учится превращаться в Синего Жука, летать и использовать свои защитные крылья, способные разрубить автобус пополам.
Также трейлер позволяет узнать о реакции родственников Рейеса на его трансформацию. Они ожидаемо ужасаются произошедшему и опасаются за безопасность мальчика, если о нем узнают представители властей.
Впрочем, опасность будет подстерегать Хайме не только в облике алчных политиков, желающих изменить мир, используя его. Против парня выступит и суперзлодей — не менее могущественный, чем сам Синий Жук.
Режиссером «Синего Жука» выступил Анхель Мануэль Сото, который анонсирован как автор нового фильма о Трансформерах. В фильме снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес и Сьюзан Сарандон.