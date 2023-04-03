Вышел трейлер фильма «Синий Жук» о новом супергерое вселенной DC

Произошедшее, как и следует ожидать, навсегда меняет жизнь персонажа — его сыграл Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». Также в фильме снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес и Сьюзан Сарандон.