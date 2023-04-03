Вышел трейлер фильма «Синий Жук» о новом супергерое вселенной DC

Киностудия DC опубликовала трейлер фильма «Синий Жук», рассказывающего о молодом человеке, который с помощью сверхсекретного инопланетного оружия превратился в супергероя.
Ролик представил главного персонажа — подростка Хайме Рейеса, живущего вместе со своими многочисленными родственниками. Однажды подруга просит парня сохранить таинственную коробку, но не открывать ее ни при каких условиях.
Хайме не выполняет вторую часть просьбы и все-таки открывает коробку. Внутри оказывается механический жук-скарабей, который внедряется в тело парня, преобразовывая его в супергероя со сверхъестественными силами.
Произошедшее, как и следует ожидать, навсегда меняет жизнь персонажа — его сыграл Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». Также в фильме снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес и Сьюзан Сарандон.
Режиссером картины выступил Анхель Мануэль Сото, который анонсирован как автор нового фильма о Трансформерах. Премьера «Синего Жука» в США состоится 18 августа.