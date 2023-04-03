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Вышел трейлер фильма «Синий Жук» о новом супергерое вселенной DC

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:46

Киностудия DC опубликовала трейлер фильма «Синий Жук», рассказывающего о молодом человеке, который с помощью сверхсекретного инопланетного оружия превратился в супергероя.

Ролик представил главного персонажа — подростка Хайме Рейеса, живущего вместе со своими многочисленными родственниками. Однажды подруга просит парня сохранить таинственную коробку, но не открывать ее ни при каких условиях.

Хайме не выполняет вторую часть просьбы и все-таки открывает коробку. Внутри оказывается механический жук-скарабей, который внедряется в тело парня, преобразовывая его в супергероя со сверхъестественными силами.

Произошедшее, как и следует ожидать, навсегда меняет жизнь персонажа — его сыграл Шоло Маридуэнья, известный по сериалу «Кобра Кай». Также в фильме снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес и Сьюзан Сарандон.

Режиссером картины выступил Анхель Мануэль Сото, который анонсирован как автор нового фильма о Трансформерах. Премьера «Синего Жука» в США состоится 18 августа.

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Сьюзан Сарандон
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