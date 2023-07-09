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Марго Робби заставляла носить розовое участников съемок «Барби»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:39

Раз в неделю на съемочной площадке «Барби» Марго Робби объявляла обязательный розовый дресс-код. Об этом рассказал коллега актрисы Райан Гослинг в интервью People.

Тех, кто нарушал правило, Робби штрафовала, а деньги отправляла на благотворительность, поделился исполнитель роли Кена. Гослинга позабавило, как взволнованы были мужчины из съемочной команды.

«В конце фильма они все собрались и на свои деньги сделали розовые рубашки с радужной бахромой. Это была возможность для них выразить свое уважение и восхищение тем, что создавали Марго и [режиссер] Грета [Гервиг]. Это было почти как в той сцене в конце „Общества мертвых поэтов“, где все садятся за парты и говорят: „О, капитан! Мой капитан!“», — вспомнил Гослинг.

«Райан — самый комедийно одаренный актер, с которым я когда‑либо работала, это правда. Он известен как драматический актер, и это тоже правда. Но он невероятно одарен в комедии», — сказала Робби.

«Барби» выйдет в прокат 21 июля. Недавно Марго Робби провела экскурсию по дому Барби, который специально возвели ради фильма.

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