Марго Робби заставляла носить розовое участников съемок «Барби»

«В конце фильма они все собрались и на свои деньги сделали розовые рубашки с радужной бахромой. Это была возможность для них выразить свое уважение и восхищение тем, что создавали Марго и [режиссер] Грета [Гервиг]. Это было почти как в той сцене в конце „Общества мертвых поэтов“, где все садятся за парты и говорят: „О, капитан! Мой капитан!“», — вспомнил Гослинг.