Правительственный Совет предложил выявлять бездомных людей и направлять их на работу

Согласно нему, выявлять бездомных смогут не только правоохранители и социальные организации, но и физические и юридические лица. После их обращения по телефону 112 в течение 20 минут на место должны приехать полицейские и скорая помощь. Затем в отделении МВД проводят дактилоскопию и идентификацию личности, которые занимают не более трех часов.