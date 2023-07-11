Правительственный Совет предложил выявлять бездомных людей и направлять их на работу

Совет по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их и направлять на работу. Письмо с такими предложениями за подписью членов правительственного Совета Натальи Починок и Еленой Тополевой Солдуновой (она также входит в ОП) направили в Минтруд и Минздрав. С документом ознакомились «Ведомости».
Согласно нему, выявлять бездомных смогут не только правоохранители и социальные организации, но и физические и юридические лица. После их обращения по телефону 112 в течение 20 минут на место должны приехать полицейские и скорая помощь. Затем в отделении МВД проводят дактилоскопию и идентификацию личности, которые занимают не более трех часов.
Если за человеком не числится правонарушений, информацию о нем передают в Центр социальной адаптации. Тех, кто не может себя обслуживать, направляют непосредственно в Центр, дееспособных — в «социально-трудовые дома, а женщин — в кризисные центры. Согласно инициативе, бездомный может отказаться от помощи.
Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает фактическая легализация «трудовых домов», отмечает директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов. По его словам, такие дома — это форма трудового рабства, когда человек работает за еду или проживание, и выйти из такой систему очень сложно. Кроме того, подобные организации функционируют в серой зоне.
Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева говорит, что инициатива не должна превратится в полицейское преследование за бездомность. «Если бездомный человек не нарушает никакие социальные нормы, не преступает закон, он сам вправе решать, принимать ли ему все те блага, что прописаны в этом проекте», — поясняет она.
Минтруд тоже не поддержал инициативу, заявив, что трудоустройство граждан и так возможно по нормам Трудового кодекса. «Принятие рекомендаций может создать ситуацию, когда помощь человеку по закону будет невозможна из‑за того, что частный случай выходит за установленные законом рамки определения лица, нуждающегося в помощи», — отметили в министерстве.
Ранее мэр Якутска предложил направлять бездомных людей в трудовые лагеря. Градоначальник обвинил их в пьянстве, развращении людей и порче общественных мест.