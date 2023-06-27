Мэр Якутска обвинил бездомных в развращении людей и призвал отправлять их в лагеря

Бездомные люди, вместо того чтобы работать, занимаются пьянством, развращением людей и порчей общественных мест, заявил мэр Якутска Евгений Григорьев.
«Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря», — цитирует его слова местное издание «Эхо столицы».
Григорьев назвал бездомных «одним из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы».
Позже градоначальник уточнил в своем телеграм-канале, что «бомжей необходимо разделять» на две категории. К первой он причислил молодежь, которая могла бы работать и приносить пользу обществу, но вместо этого ведет асоциальный образ жизни, пьет и просит у прохожих деньги. Именно для них он предлагает «вернуть лечебно-трудовые профилактории».
Ко второй категории бездомных он отнес людей в тяжелой жизненной ситуации, которая не позволяет им работать, например людей с инвалидностью. «Забота о таких людях — это функция государства. Оно должно обеспечить этих людей всем необходимым для нормальной жизни», — сказал он.
В апреле якутский парламент принял закон о создании вытрезвителей. Зампред парламента Антонина Григорьева тогда объясняла необходимость инициативы тем, что, по данным медицинских организаций, ежегодно в целях вытрезвления полицейскими доставляются до 1000 человек в Якутске, до 900 — в Мирнинском районе, 500 — в Нерюнгри.