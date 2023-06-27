Мэр Якутска обвинил бездомных в развращении людей и призвал отправлять их в лагеря

Позже градоначальник уточнил в своем телеграм-канале, что «бомжей необходимо разделять» на две категории. К первой он причислил молодежь, которая могла бы работать и приносить пользу обществу, но вместо этого ведет асоциальный образ жизни, пьет и просит у прохожих деньги. Именно для них он предлагает «вернуть лечебно-трудовые профилактории».