Получивший травмы в драке с Евгением Понасенковым* мужчина скончался в больнице

Юрист Олег Дибров, получивший тяжелые травмы в ходе потасовки с историком Евгением Понасенковым* и его приятелем Рамисом Зариповым, умер в больнице не приходя в сознание. Об этом сообщили 112 и Mash.
Мужчине было 55 лет. Его госпитализировали 6 июня сразу после конфликта на Арбате. У Диброва диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб и отек головного мозга, кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа.
По информации источников, Дибров поссорился с Понасенковым* и Зариповым. Последний толкнул незнакомца, в результате чего тот упал и ударился головой. Вскоре Дибров впал в кому, его подключили к аппарату вентиляции легких.
Понасенков* называл историю о драке в центре Москвы надуманной. Он заявил, что к нему «пристал» якобы «алкаш грязный и патлатый». Падение и полученные травмы мужчины историк охарактеризовал как «его личные проблемы».
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти Диброва дело могут переквалифицировать и изменить меры пресечения Зарипову.