Мужчина попал в реанимацию после встречи с Понасенковым*. Историк намерен подать на него в суд

Обновлено в 15:18 :

Baza сообщила, что упавший после встречи с Понасенкомым мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он в коме и подключен к аппарату вентиляции легких, а полиция не может установить его личность.

Также у неизвестного диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа, пишет телеграм-канал. За его жизнь борются врачи, добавляют журналисты.