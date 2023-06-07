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Мужчина попал в реанимацию после встречи с Понасенковым*. Историк намерен подать на него в суд

Максим Саблин
Сегодня в 11:44
Обновлено в 15:18:

Baza сообщила, что упавший после встречи с Понасенкомым мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он в коме и подключен к аппарату вентиляции легких, а полиция не может установить его личность.

Также у неизвестного диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа, пишет телеграм-канал. За его жизнь борются врачи, добавляют журналисты.

Евгения Понасенкова* проверяют по делу о драке, рассказали телеграм-каналы «112» и Baza. Последний отмечает, что историк был задержан по горячим следам и позже отпущен.

Потасовка с участием историка случилась вечером 6 июня, пишут каналы. По словам Понасенкова полиции, когда он прогуливался по Арбату в компании юриста Рамиса Зарипова, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Друг Понасенкова толкнул мужчину, тот споткнулся, упал и сильно ударился головой.

По другой версии, пострадавшего ударил именно Понасенков. Историк утверждает, что никаких действий не предпринимал и ни в чем не виноват. После освидетельствования юриста и маэстро отпустили под обязательство о явке.

Неизвестный мужчина сейчас находится в реанимации, у него диагностированы внутричерепная гематома и сильное алкогольное опьянение.

В комментарии Baza, Понасенков сказал, что намерен подать на пострадавшего иск об оскорблении. По его рассказу, вечером за ним и его другом увязался пьяный мужчина, который не узнал историка и оскорблял всех вокруг. Попытавшись оторваться от незнакомца, Зарипов немного оттолкнул его, пьяница попятился и упал, передает слова историка телеграм-канал. От приехавших полицейских Понасенков потребовал изъять видео с камер наблюдения.

«Мне необходимо понять, кто этот алкаш, и подать иск об оскорблении. Я считаю, что такое недопустимо — чтобы „такое“ разгуливало в центре Москвы. А так никакого события не было — алкаши подходят на улицах к разным людям каждый день, их отталкивают. Другое дело, что мое огромное имя… Но ничего интересного вообще рассказать не могу. Есть более важные события», — приводит слова Понасенкова Baza.

* Евгений Понасенков признан иностранным агентом.

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