Мужчина попал в реанимацию после встречи с Понасенковым*. Историк намерен подать на него в суд

Потасовка с участием историка случилась вечером 6 июня, пишут каналы. По словам Понасенкова полиции, когда он прогуливался по Арбату в компании юриста Рамиса Зарипова, к ним подошел неизвестный и начал оскорблять. Друг Понасенкова толкнул мужчину, тот споткнулся, упал и сильно ударился головой.
По другой версии, пострадавшего ударил именно Понасенков. Историк утверждает, что никаких действий не предпринимал и ни в чем не виноват. После освидетельствования юриста и маэстро отпустили под обязательство о явке.
Неизвестный мужчина сейчас находится в реанимации, у него диагностированы внутричерепная гематома и сильное алкогольное опьянение.
В комментарии Baza, Понасенков сказал, что намерен подать на пострадавшего иск об оскорблении. По его рассказу, вечером за ним и его другом увязался пьяный мужчина, который не узнал историка и оскорблял всех вокруг. Попытавшись оторваться от незнакомца, Зарипов немного оттолкнул его, пьяница попятился и упал, передает слова историка телеграм-канал. От приехавших полицейских Понасенков потребовал изъять видео с камер наблюдения.
«Мне необходимо понять, кто этот алкаш, и подать иск об оскорблении. Я считаю, что такое недопустимо — чтобы „такое“ разгуливало в центре Москвы. А так никакого события не было — алкаши подходят на улицах к разным людям каждый день, их отталкивают. Другое дело, что мое огромное имя… Но ничего интересного вообще рассказать не могу. Есть более важные события», — приводит слова Понасенкова Baza.
* Евгений Понасенков признан иностранным агентом.