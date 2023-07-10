Шавкат Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана. После правок конституции его сроки обнулились

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы государства. По предварительным данным, он набрал 87,05% голосов избирателей, говорится на сайте республиканской ЦИК.
Второе место заняла кандидатка от Социал-демократической партии «Адолат», первая зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), третье — председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов (4,02%), четвертое — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).
Согласно данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8%, в выборах приняли участие 15,6 млн избирателей. Как отмечает РБК, на прошлых выборах Мирзиёев набрал 80,31% голосов при явке 80,04%.
Досрочные выборы президента прошли в Узбекистане после референдума о поправках к конституции, который состоялся 30 апреля. По его итогам прежние сроки действующего президента обнулились. Срок правления главы государства увеличился с 5 до 7 лет, при этом он не может занимать пост более двух сроков подряд. До принятия поправок Мирзиёев мог оставаться президентом до 2026 года, теперь — до 2037-го (если примет участие в следующих выборах).