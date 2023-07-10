Шавкат Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана. После правок конституции его сроки обнулились

Досрочные выборы президента прошли в Узбекистане после референдума о поправках к конституции, который состоялся 30 апреля. По его итогам прежние сроки действующего президента обнулились. Срок правления главы государства увеличился с 5 до 7 лет, при этом он не может занимать пост более двух сроков подряд. До принятия поправок Мирзиёев мог оставаться президентом до 2026 года, теперь — до 2037-го (если примет участие в следующих выборах).