В Узбекистане прошел референдум по «обнулению» президентских сроков

В Узбекистане прошел референдум по поправкам к Конституции, которые, в частности, предполагают «обнуление» президентских сроков. По предварительным данным местного ЦИКа, изменения поддержали 90% участников голосования.
Против проголосовали 9,35%, 0,49% бюллетеней оказались испорчены или признаны недействительными, отметил глава комиссии Зайниддин Низамходжаев. Явка, по его словам, предварительно составила 84,54%, в референдуме приняли участие 16,6 млн человек.
Помимо «обнуления» сроков главы государства, вынесенные на референдум поправки предполагают увеличение президентского срока с пяти до семи лет, запрет на смертную казнь (она отменена в Узбекистане с 2008 года). Кроме того, в Конституции пропишут, что Узбекистан — социальное государство.
Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев правит страной с 2016 года. Внесение конституционных поправок позволит ему еще дважды баллотироваться на семилетний срок, оставаясь у власти до 2040 года.