Реклама
Новости

В Узбекистане прошел референдум по «обнулению» президентских сроков

Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

В Узбекистане прошел референдум по поправкам к Конституции, которые, в частности, предполагают «обнуление» президентских сроков. По предварительным данным местного ЦИКа, изменения поддержали 90% участников голосования.

Против проголосовали 9,35%, 0,49% бюллетеней оказались испорчены или признаны недействительными, отметил глава комиссии Зайниддин Низамходжаев. Явка, по его словам, предварительно составила 84,54%, в референдуме приняли участие 16,6 млн человек.

Помимо «обнуления» сроков главы государства, вынесенные на референдум поправки предполагают увеличение президентского срока с пяти до семи лет, запрет на смертную казнь (она отменена в Узбекистане с 2008 года). Кроме того, в Конституции пропишут, что Узбекистан — социальное государство.

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев правит страной с 2016 года. Внесение конституционных поправок позволит ему еще дважды баллотироваться на семилетний срок, оставаясь у власти до 2040 года.

расскажите друзьям
люди
Шавкат Мирзиеев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»