В Узбекистане прошел референдум по «обнулению» президентских сроков

Помимо «обнуления» сроков главы государства, вынесенные на референдум поправки предполагают увеличение президентского срока с пяти до семи лет, запрет на смертную казнь (она отменена в Узбекистане с 2008 года). Кроме того, в Конституции пропишут, что Узбекистан — социальное государство.