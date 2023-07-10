В России построят новый полигон для испытания беспилотных автомобилей к 2025 году

К 2025 году Министерство промышленности и торговли вместе с НАМИ планирует запустить полигон для испытания беспилотных автомобилей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпромторга Альберта Каримова.
На первый этап проекта планируется привлечь госфинансирование в размере 4,5 млрд рублей. Инициатива позволит создать необходимую нормативную базу, чтобы обеспечить взаимодействие участников между собой, отмечает замминистра.
«Мы рассчитываем, что к 2025 году этот полигон запустится и его основной задачей будет как раз апробирование всех технологий беспилотного движения, их стандартизация, в дальнейшем чтобы можно было их сертифицировать», — сказал Каримов.
Помимо беспилотных автомобилей, на полигоне будут испытывать автономный общественный рельсовый электротранспорт и сельхозтехнику. Кроме апробирования технологии, планируется стандартизация и сертификация разработок на базе искусственного интеллекта, а также подготовка соответствующих специалистов.
Директор петербургского «Горэлектротранса» Денис Минкин ранее заявлял, что всего таких полигонов будет три. Площадка для испытаний автомобилей будет в Москве, для сельхозтехники и рельсового транспорта — в Петербурге.
В России уже действует несколько полигонов для беспилотных автомобилей. Один из них — в технопарке «Калибр» в Москве. В Иннополисе с 2018 года тестируются беспилотники «Яндекса».
Кроме того, такие автомобили уже можно встретить на улицах. Например, в районах Ясенево и Хамовники.