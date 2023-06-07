«Яндекс» запустил беспилотное такси в районе Ясенево

Машина будет работать в тестовом режиме ежедневно с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно будет через приложение «Яндекс Go».
Для доступа к сервису нужно сначала подать заявку на сайте. Это могут сделать пользователи от 18 лет, после регистрации они увидят специальную кнопку в приложении. Позже доступ появится и у других жителей района.
В Ясенево доступны около 40 точек посадки и высадки для роботакси. При этом в машине находится водитель-испытатель для большей безопасности движения.
«Яндекс» тестирует беспилотные машины с 2017 года.
Первое беспилотное такси корпорации запустилось в Иннополисе в 2018 году, позже его испытания прошли и в Москве. За это время на самоуправляемых машинах было совершено более 60 тыс. поездок на дистанции более 24 млн километров.
В марте 2022 года правительство РФ утвердило правила по эксперименту использования беспилотных автомобилей до 2025 года. Эксперимент реализуется беспилотниками «Яндекса».