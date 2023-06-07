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«Яндекс» запустил беспилотное такси в районе Ясенево

Максим Саблин
Сегодня в 12:57

В московском районе Ясенево появится беспилотное такси «Яндекса», сообщила компания. Любая поездка на нем будет стоить 100 рублей.

Машина будет работать в тестовом режиме ежедневно с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно будет через приложение «Яндекс Go».

Для доступа к сервису нужно сначала подать заявку на сайте. Это могут сделать пользователи от 18 лет, после регистрации они увидят специальную кнопку в приложении. Позже доступ появится и у других жителей района.

В Ясенево доступны около 40 точек посадки и высадки для роботакси. При этом в машине находится водитель-испытатель для большей безопасности движения.

«Яндекс» тестирует беспилотные машины с 2017 года.

Первое беспилотное такси корпорации запустилось в Иннополисе в 2018 году, позже его испытания прошли и в Москве. За это время на самоуправляемых машинах было совершено более 60 тыс. поездок на дистанции более 24 млн километров.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило правила по эксперименту использования беспилотных автомобилей до 2025 года. Эксперимент реализуется беспилотниками «Яндекса».

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ЯндексПравительство РФ
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