Лана Дель Рей предстала в образе Мэрилин Монро в клипе «Candy Necklace»

«Вся фишка видео — почему в нем показан бэкстейдж — в том, что все эти женщины, которые меняли свои имена и прически, похожи на меня. Они все как будто падали в разные кроличьи норы. Так как научиться и не упасть в собственную?» — говорит Дель Рей съемочной группе в одном из моментов видео.