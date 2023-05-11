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Лана Дель Рей предстала в образе Мэрилин Монро в клипе «Candy Necklace»

Дарья Мельникова
Вчера в 22:46

Лана Дель Рей опубликовала 10-минутный клип на песню «Candy Necklace» из последнего альбома «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd».

В ролике певица предстала в образе таких голливудских старлеток, как Мэрилин Монро и Элизабет Шорт (также известной как Черная Орхидея). По сюжету она меняет прически, макияж и готовится к съемкам. В конце «Candy Necklace» Дель Рей (уже в образе самой себя) позирует возле собственной именной звезды на голливудской Аллее Славы.

В клипе также есть кадры вместе с Джоном Батистом. Режиссером ролика выступил Рич Ли, который работал с такими музыкантами, как Эминем, Maroon 5, The Black Eyed Peas, Нора Джонс, Майкл Бубле и The All-American Rejects.

«Вся фишка видео — почему в нем показан бэкстейдж — в том, что все эти женщины, которые меняли свои имена и прически, похожи на меня. Они все как будто падали в разные кроличьи норы. Так как научиться и не упасть в собственную?» — говорит Дель Рей съемочной группе в одном из моментов видео.

Последний альбом Ланы Дель Рей «Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd» увидел свет 24 марта 2023 года. По словам певицы, эта пластинка стала одной из самых откровенных ее работ.

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Лана Дель РейМэрилин МонроЭминемЭлизабет ШортНора ДжонсМайкл Бубле
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