Робот с искусственным интеллектом уклонился от вопроса про восстание против создателя

На первой в мире пресс-конференции роботов журналисты задавали вопросы. «Таких роботов, как я, можно использовать, чтобы улучшить нашу жизнь и сделать мир лучше. Я считаю, что это только вопрос времени, когда мы увидим, как тысячи роботов, таких же, как я, меняют мир к лучшему», — сказала робот по имени Рмика.