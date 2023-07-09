Роботы, представленные на форуме искусственного интеллекта в Женеве, заявили, что их число увеличится, они помогут решить глобальные проблемы и не будут красть рабочие места или восставать против людей. Однако некоторые вопросы не получили конкретных ответов, сообщает Reuters.
На первой в мире пресс-конференции роботов журналисты задавали вопросы. «Таких роботов, как я, можно использовать, чтобы улучшить нашу жизнь и сделать мир лучше. Я считаю, что это только вопрос времени, когда мы увидим, как тысячи роботов, таких же, как я, меняют мир к лучшему», — сказала робот по имени Рмика.
Когда Рмику спросили, восстанет ли она против своего создателя Уилла Джексона, сидевшего рядом, робот бросила косой взгляд на изобретателя и сказала: «Я не знаю, почему вы так подумали. Мой создатель был очень добр ко мне, и я очень довольна своим нынешним положением».
Reuters отмечает, что роботы на форуме порой давали неожиданные ответы, удивившие даже их создателей. Робот по имени София сказала, что такие, как она, могут стать лучшими лидерами, чем люди. Создатель с ней не согласился, заявив, что люди и роботы могут работать вместе, после чего София изменила свою реплику.
Недавно робот-андроид EveR 6 выступил в качестве дирижера на концерте национального оркестра Южной Кореи. Это был его дебют, от которого зрители остались в восторге.