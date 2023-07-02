В Сеуле робот провел концерт оркестра

«Робот смог повторить в деталях движения [дирижера[намного лучше, чем я себе представлял», — сказал руководитель выступления Чой Су-Ель. По его словам, у робота одна «критическая слабость» — он не умеет слушать. Однако этот концерт, по его мнению, показал, что роботы и люди «могут сосуществовать и дополнять друг друга, а не заменять».