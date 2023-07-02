В Сеуле робот провел концерт оркестра

Робот-андроид EveR 6 выступил в качестве дирижера на концерте национального оркестра Южной Кореи, сообщает Reuters. Это был его дебют, от которого зрители остались в восторге.
Двурукий робот, разработанный Корейским институтом промышленных технологий, выступил в Национальном театре Кореи вместе с ведущими музыкантами национального оркестра страны. Перед началом EveR 6 поклонился публике и начал размахивать руками, как это делают дирижеры.
«Робот смог повторить в деталях движения [дирижера[намного лучше, чем я себе представлял», — сказал руководитель выступления Чой Су-Ель. По его словам, у робота одна «критическая слабость» — он не умеет слушать. Однако этот концерт, по его мнению, показал, что роботы и люди «могут сосуществовать и дополнять друг друга, а не заменять».
Исследователю традиционной корейской музыки Ли Ен Чжу показалось, что, несмотря на хорошее умение EveR 6 поддерживать ритм музыки, ему не хватало способности держать оркестр готовым к коллективному и мгновенному взаимодействию, а это необходимый элемент.
«Думаю, он сможет сам дирижировать, если будет оснащен искусственным интеллектом для понимания и анализа музыки», — поделился мнением 62-летний слушатель Сон Ин Хо.