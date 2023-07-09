Реклама
Новости

Заблокированный в твиттере аккаунт, отслеживающий перелеты Илона Маска, появился в Threads*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:42

В новой соцсети Threads* появился аккаунт Elon Musk’s Jet, отслеживающий перелеты миллиардера и владельца Twitter Илона Маска на личном самолете. Ранее его заблокировали в твиттере.

Аккаунт ведет студент Джек Суини. На Elon Musk’s Jet в Threads подписались уже более 50 тыс. пользователей. В разговоре с Insider он пожаловался, что пока что ведет аккаунт вручную и ждет, когда Meta* добавит функцию автоматического постинга. Он надеется, что «твиттер умрет».

Суини начал отслеживать самолет Маска в 2020 году и собрал 500 тыс. подписчиков. В конечном итоге он принялся отслеживать не только бизнесмена, но и бывшего президента США Дональда Трампа, певицу Тейлор Свифт и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

Все учетные записи Суини были заблокированы 14 декабря 2022 года — Twitter обвинил студента в нарушении правил использования. «Любая учетная запись, передающая информацию о местоположении в режиме реального времени, будет заблокирована, поскольку это является нарушением физической безопасности», — написал тогда Маск и пригрозил судом. В суд он, по словам Суини, так и не подал. «Очередная пустая угроза», — прокомментировал парень.

* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Threads в стране запрещена.

расскажите друзьям
люди
Илон МаскДональд ТрампКим Кардашьян
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»