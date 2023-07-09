Заблокированный в твиттере аккаунт, отслеживающий перелеты Илона Маска, появился в Threads*

Все учетные записи Суини были заблокированы 14 декабря 2022 года — Twitter обвинил студента в нарушении правил использования. «Любая учетная запись, передающая информацию о местоположении в режиме реального времени, будет заблокирована, поскольку это является нарушением физической безопасности», — написал тогда Маск и пригрозил судом. В суд он, по словам Суини, так и не подал. «Очередная пустая угроза», — прокомментировал парень.



* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Threads в стране запрещена.