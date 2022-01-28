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19-летний студент отслеживает частный джет Илона Маска и требует у него Tesla

Виктория Шанина
Сегодня в 16:30

Джек Суини, 19-летний студент-программист, создал в твиттере 15 ботов, запрограммированных на отслеживание перемещений частных самолетов. Они в том числе следят за джетами Джеффа Безоса (основатель Amazon), Билла Гейтса (Microsoft) и Илона Маска (Tesla). Аккаунт с локацией самолета последнего стал особенно популярен, и бизнесмену это не понравилось. Рассказываем, как работает бот и на что готов Маск ради удаления страницы ElonJet.

По информации Protocol, данные о перемещениях частных джетов известных личностей чаще всего засекречены. Чтобы их отследить, Суини разработал программу, которая использует открытые данные Федерального управления гражданской авиации CIF (FAA): место и время посадки и взлета самолетов, а также их предполагаемый путь.

В отдельных случаях приходится использовать данные с передатчиков ADS–B, установленных в большинстве самолетов. С их помощью можно определить высоту и выяснить, как давно были получены эти данные. Затем боты могут сопоставить широту и долготу с базой данных аэропортов и определить, откуда вылетает и куда будет садиться самолет. В итоге вырисовывается путь анонимного джета, который необходимо сверить с данными FAA для получения имени его владельца.

«Мы отслеживаем самолет, а не то, кто может быть или не быть на борту», — поясняет Джек Суини.

Лазейку в международной авиационной безопасности Суини выявил не сам. Его отец работает в этой сфере, и он с детства подсказывал мальчику, как можно отслеживать самолеты.

На аккаунт ElonJet, посвященный джету Маска, подписалось уже более 120 тыс. человек. Осенью 2021 года основатель Tesla написал первокурснику с просьбой удалить бота. Он назвал это риском для безопасности и заявил, что не хочет быть «застреленным каким‑нибудь психом». Суини потребовал за удаление аккаунта 3000 долларов.

Спустя несколько сообщений Маск также спросил Суини, сколько тот заработал на твиттер-ботах. Студент отметил, что его доход не превышал 20 тыс. долларов в месяц.

Маск на всякий случай повысил ставку до 5000 долларов. В этот момент находчивый программист решил добавить к сумме сделки еще один ноль. «Есть ли шанс увеличить сумму до 50 тыс. долларов? Это была бы отличная поддержка в оплате колледжа», — написал Суини.

В ходе переписки студент также рассказал, как работает его программа. Бизнесмен был сильно удивлен доступностью данных: «Контроль за перемещениями в воздухе устроен так примитивно», — заявил он.

Через несколько месяцев, в январе 2022-го, студент вновь открыл диалог с самым богатым человеком мира. Он заявил, что согласен на стажировку в Tesla вместо денег. Ходят слухи, что они до сих пор не могут договориться (по крайней мере, ElonJet на месте).

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