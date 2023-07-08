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Новую экспертизу по театральному делу Беркович проведет ФСБ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

ФСБ по Свердловской области проведет экспертизу по делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, заявил журналист Дмитрий Муратов в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь». Это подтвердила РБК адвокат Беркович Ксения Карпинская.

По информации Муратова, это будет лингвистическая экспертиза спектакля, сравнение текста спектакля и пьесы, по которой его поставили. «Деструктологическая экспертиза действует, никто не отменял на момент назначения новой. Нет такого понятия, ее можно признать недопустимым доказательством, но ее никто таким не признавал», — уточнила адвокат Карпинская

30 июня суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». С начала мая они находится в СИЗО.

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ФСБ
люди
Евгения БерковичСветлана ПетрийчукКсения КарпинскаяДмитрий Муратов
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