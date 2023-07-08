Новую экспертизу по театральному делу Беркович проведет ФСБ

По информации Муратова, это будет лингвистическая экспертиза спектакля, сравнение текста спектакля и пьесы, по которой его поставили. «Деструктологическая экспертиза действует, никто не отменял на момент назначения новой. Нет такого понятия, ее можно признать недопустимым доказательством, но ее никто таким не признавал», — уточнила адвокат Карпинская