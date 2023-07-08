США и Россия обсуждают обмен корреспондента WSJ Эвана Гершковича, но решения пока нет

Соединенные Штаты подтвердили переговоры с Россией о возможном обмене заключенными на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает The New York Times.
Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об их ходе, но предупредил, что решения пока нет. О контактах с американцами по обмену заключенными упоминал и Дмитрий Песков, но не называл имен.
«Были обсуждения, но эти обсуждения не привели к четкому пути к решению проблемы», — заявил Салливан журналистам. Он добавил, что у США нет «четкого ответа» на вопрос о том, как они будут добиваться освобождения Гершковича.
«Все, что я могу сделать, — это сказать вам, что у нас есть четкое обязательство и убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой», — сказал он.
По информации The Wall Street Journal, советник Байдена встретился с членами семьи Гершковича и сотрудниками газеты, чтобы отметить 100 дней с тех пор, как 31-летний журналист был задержан во время поездки в Екатеринбург.
По версии силовиков, сотрудник WSJ по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что он был задержан «при попытке получения секретных сведений».
Гершкович содержится в «Лефортово». Ему может грозить 20-летний срок заключения, если он будет осужден. По словам правительства США, журналистов WSJ и правозащитных организаций, дело является надуманным. «Мир знает, что обвинения против Эвана безосновательны», — заявила журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Соединенные Штаты считают, что и Гершкович, и Пол Уилан, бывший морской пехотинец, отбывающий в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже, «несправедливо задержаны» Россией, что эквивалентно статусу политического заложника.
«Наше послание Эвану и Полу следующее: сохраняйте веру. Мы не остановимся, пока вы не вернетесь домой», — сказала г-жа Жан-Пьер.