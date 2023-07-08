ВТБ рассказал о мошеннической схеме с предложением оценки сериалов для онлайн-кинотеатров

В России появилась новая схема мошенничества, рассказали представители банка ВТБ в сообщении для РБК.
В ней злоумышленники пишут потенциальным жертвам в мессенджерах и предлагают оценить фильм или сериал для онлайн-кинотеатра. За такую «работу» злоумышленники обещают заплатить от трех до двенадцати тыс. руб.
Часто рассылки производят с зарубежных номеров, предупредили в банке. В конце сообщений указан номер якобы «менеджера», с которым можно связаться для уточнения всех деталей. Когда доверчивая жертва выходит на связь, мошенники присылают ей анкету и просят указать в ней контактные данные для дальнейшего трудоустройства. Однако ссылка вместо анкеты ведет на фишинговый сайт.
При регистрации на сайте жертву попросят внести определенную сумму на специальный счет, чтобы начать выполнять задания. «От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести „заработанные“ деньги у „жертвы“ уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства», — рассказали в пресс-службе ВТБ.
Скриншот подобного предложения постил телеграм-канал VODоворOTT.
В начале июня аналитики рассказали о другой схеме, где мошенники обещают пользователям вернуть деньги, потерянные от других скамерских уловок. Обычно такие злоумышленники нацеливаются на жертв фейковых криптовалютных брокеров.