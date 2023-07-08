ВТБ рассказал о мошеннической схеме с предложением оценки сериалов для онлайн-кинотеатров

Часто рассылки производят с зарубежных номеров, предупредили в банке. В конце сообщений указан номер якобы «менеджера», с которым можно связаться для уточнения всех деталей. Когда доверчивая жертва выходит на связь, мошенники присылают ей анкету и просят указать в ней контактные данные для дальнейшего трудоустройства. Однако ссылка вместо анкеты ведет на фишинговый сайт.