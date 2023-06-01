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В России появились мошенники, которые якобы возвращают деньги от других интернет-злоумышленников

Виктория Шанина
Сегодня в 10:07

Мошенники запустили схему «повторного обмана» россиян — пострадавшим от других интернет-злоумышленников пользователям обещают вернуть деньги. Об этом РИА «Новости» рассказал провайдер «Ростелеком-Солар».

Схема рассчитана на россиян, которые попались на обман, связанный преимущественно с фейковыми криптовалютными брокерами. Разобраться с проблемой обещают за две недели.

Чтобы якобы вернуть средства, пользователю предлагают оставить на специальном сайте свои данные. Далее с жертвой связывается «персональный менеджер» и заставляет взять кредит либо обманным путем выясняет данные банковской карты.

Как отмечает агентство, в последнее время набирают обороты фейковые инвестиционные и криптовалютные платформы. За день появляется от 5 до 50 таких сайтов.

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