«Месяц Рихарда Вагнера» в Мариинском театре не связан с ЧВК Пригожина, заявили там

«Начав чествовать Рихарда Вагнера еще в мае [композитор родился 22 мая 1813-го], Мариинский театр запланировал торжественно закрыть юбилейный, 240-й, сезон вместе с именем великого композитора, представив серию его разнообразных сочинений», — заявили в театре. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» и тетралогия «Кольцо нибелунга» готовились «многие месяцы», отметили там.