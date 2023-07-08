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«Месяц Рихарда Вагнера» в Мариинском театре не связан с ЧВК Пригожина, заявили там

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

Мариинский театр объявил «месяц Рихарда Вагнера» к 210-летию со дня рождения немецкого композитора. Представители театра заявили изданию «Подъем», что это никак не связано с ЧВК «Вагнер».

«Начав чествовать Рихарда Вагнера еще в мае [композитор родился 22 мая 1813-го], Мариинский театр запланировал торжественно закрыть юбилейный, 240-й, сезон вместе с именем великого композитора, представив серию его разнообразных сочинений», — заявили в театре. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» и тетралогия «Кольцо нибелунга» готовились «многие месяцы», отметили там.

Тематические месяцы, посвященные композиторам и значимым датам, — это «одна из важнейших культурных миссий Мариинского театра».

«Нюрнбергских мейстерзингеров» покажут 21, 22 и 30 июля, за дирижерским пультом в эти дни появится Валерий Гергиев. Летом 2023 года зрители смогут посмотреть постановки «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Золото Рейна» и «Валькирия».

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Рихард ВагнерВалерий Гергиев
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