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Мариинский театр объявил «месяц Вагнера» к 210-летию со дня рождения немецкого композитора

Юлия Онодэра
Вчера в 23:25

Мариинский театр объявил, что проведет «месяц Вагнера» по случаю 210-летия со дня рождения немецкого композитора Рихарда Вагнера. Об этом сообщили на сайте театра.

Юбилейный сезон Мариинки закроют премьерой трехактной оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Ее покажут 21, 22 и 30 июля, в финале 240-го театрального сезона, за дирижерским пультом в эти дни появится Валерий Гергиев.

«Единственная комическая опера композитора, опера-праздник, жизнеутверждающая, наполненная немецким юмором, тем не менее полностью соответствующая масштабам вагнеровской мысли, станет данью Мариинского композитору, чьи сочинения всегда занимали особое место в репертуаре театра», — сказали в Мариинке.

Кроме того, летом 2023 года зрители смогут посмотреть постановки «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Золото Рейна» и «Валькирия». На все вагнеровские события можно будет попасть по специальному абонементу.

Спектакли пройдет 9, 17, 24, 25, 27 июля и 3 августа соответственно. Почти на всех показах дирижером выступит Гергиев, которого в театре назвали «одним из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки».

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Рихард ВагнерВалерий Гергиев
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