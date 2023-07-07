Мариинский театр объявил «месяц Вагнера» к 210-летию со дня рождения немецкого композитора

Мариинский театр объявил, что проведет «месяц Вагнера» по случаю 210-летия со дня рождения немецкого композитора Рихарда Вагнера. Об этом сообщили на сайте театра.
Юбилейный сезон Мариинки закроют премьерой трехактной оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Ее покажут 21, 22 и 30 июля, в финале 240-го театрального сезона, за дирижерским пультом в эти дни появится Валерий Гергиев.
«Единственная комическая опера композитора, опера-праздник, жизнеутверждающая, наполненная немецким юмором, тем не менее полностью соответствующая масштабам вагнеровской мысли, станет данью Мариинского композитору, чьи сочинения всегда занимали особое место в репертуаре театра», — сказали в Мариинке.
Кроме того, летом 2023 года зрители смогут посмотреть постановки «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Золото Рейна» и «Валькирия». На все вагнеровские события можно будет попасть по специальному абонементу.
Спектакли пройдет 9, 17, 24, 25, 27 июля и 3 августа соответственно. Почти на всех показах дирижером выступит Гергиев, которого в театре назвали «одним из ярчайших мировых интерпретаторов вагнеровской музыки».