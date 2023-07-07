Мариинский театр объявил «месяц Вагнера» к 210-летию со дня рождения немецкого композитора

Кроме того, летом 2023 года зрители смогут посмотреть постановки «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Золото Рейна» и «Валькирия». На все вагнеровские события можно будет попасть по специальному абонементу.