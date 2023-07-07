Mash и Baza: россиянин упал с пагоды на Пхукете и погиб

Инцидент случился вечером 7 июля. 35-летний россиянин по имени Кирилл в состоянии опьянения залез на крышу пагоды Ват-Чалонг в Пхукете. Mash уточняет, что до происшествия турист употребил наркотики.
Мужчина провел на вершине храма 4 часа, пока спасатели убеждали его слезть. В ответ он говорил им, что собирается прыгнуть вниз.
После долгих переговоров спасатели и полицейские полезли за ним и попытались снять его с края, однако мужчина оказал сопротивление и прыгнул с высоты шестого этажа, пишет Baza.
Под крышей тайские спасатели разложили батут, на который турист и приземлился. После чего он был доставлен в больницу. По информации Baza, там мужчина скончался спустя еще несколько часов.
Аналогичный случай уже происходил в Бангкоке в апреле этого года. Тогда россиянин упал с шестого этажа парковки торгового центра в столице Таиланда.
В 2023 году Таиланд стал пользоваться отдельной популярностью у жителей России, в страну едут за медицинскими услугами. По статистике Ассоциации туроператоров России, наши сограждане делают за рубежом пластические операции и организуют роды.