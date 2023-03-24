Спрос среди россиян на медицинские услуги в Таиланде вырос в шесть раз

За первые 2,5 месяца 2023 года спрос среди россиян на ряд медицинских услуг в Таиланде вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительницу Bangkok Hospital Pattaya Алину Криштафович.
«Мы фиксируем высокий интерес туристов из России к получению медицинских услуг в Таиланде. В нашем госпитале все чаще можно видеть россиян», — заявила она.
Одна из целей поездок — пластические операции. При этом низкими расценками эта услуга в Таиланде не отличается, россияне приезжают ради высокого качества.
На втором месте по спросу среди россиян оказались роды. Об этом также говорят турагенты, опрошенные АТОР.
«Никаких привилегий в плане дальнейшего нахождения в Таиланде им это не дает. И стоимость тоже не низкая. Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но и из‑за климата», — рассказывает представительница Bangkok Hospital Pattaya.