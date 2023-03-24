Спрос среди россиян на медицинские услуги в Таиланде вырос в шесть раз

За первые 2,5 месяца 2023 года спрос среди россиян на ряд медицинских услуг в Таиланде вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительницу Bangkok Hospital Pattaya Алину Криштафович.