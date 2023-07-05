На гендиректора «Яндекса» составили протокол за демонстрацию ЛГБТ без возрастной маркировки

В отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского составили протокол по статье о «демонстрации» ЛГБТ несовершеннолетним, следует из карточки административного дела в базе судов. На нее обратила внимание «Медиазона».
Дело было зарегистрировано 5 июля в судебном участке мирового судьи № 101 Центрального административного округа Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена. Савиновскому грозит штраф до 400 тыс. рублей.
«Речь идет о вчерашнем штрафе Кинопоиска о демонстрации ЛГБТ-отношений и неправильной маркировке фильмов. Компания планирует обжаловать решение», — сказали «Медиазоне» в пресс-службе «Кинопоиска».
Согласно информации «Коммерсанта», Савиновский с 2016 года руководит отделом медиасервисов, который занимается развитием «КиноПоиска», «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Плюса». Год назад он стал гендиректором корпорации, но сохранил за собой прежние обязанности.
«Медиазона» обратила внимание на ещё одну карточку по аналогичной статье. Протокол за демонстрацию ЛГБТ среди несовершеннолетних составлен на Маргариту Горлину, это главный редактор сервиса Start. Заседание по ее административному дела назначено на 20 июля в судебном участке мирового судьи № 53 Юго-Западного административного округа столицы.
В карточках дел не указывается, кто именно составил протокол на компании или их представителей по статье о «пропаганде» ЛГБТ. Как объясняла «Медиазоне» представительница Роскомнадзора Антонина Тарала, в районные суды попадают протоколы от самого ведомства в отношении юридических лиц, так как КоАП предполагает, в том числе приостановку их деятельности. На физические лица протоколы составляет МВД — рассматривают такие дела мировые суды.
4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за демонстрацию ЛГБТ без возрастной маркировки «18+». Сервис выполнил требование суда, но будет обжаловать его решение. Поводом для протокола стали «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6» и «Дылда».