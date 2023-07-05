На гендиректора «Яндекса» составили протокол за демонстрацию ЛГБТ без возрастной маркировки

В карточках дел не указывается, кто именно составил протокол на компании или их представителей по статье о «пропаганде» ЛГБТ. Как объясняла «Медиазоне» представительница Роскомнадзора Антонина Тарала, в районные суды попадают протоколы от самого ведомства в отношении юридических лиц, так как КоАП предполагает, в том числе приостановку их деятельности. На физические лица протоколы составляет МВД — рассматривают такие дела мировые суды.