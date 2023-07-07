Пашу Техника арестовали на 13 суток из‑за тату с Карлсоном и свастикой

Паше Технику назначили административный арест, сообщают Mash и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Блогер и рэпер проведет за решеткой 13 суток. На него был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики или символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП).
Как сообщила вчера его жена Ева Карицкая, поводом для задержания полицией стали тату Техника, но не уточнила их содержание. Весной 2022 года он показывал их ютуб-блогу «Провинция»: на теле артиста есть рисунки с грифом верхом на железном кресте и Карлсоном, за спиной которого находится пропеллер в форме свастики.
«Прошел показательный суд! Только Паша вышел из зала заседания, мне уже звонят из „Лайф.ру“ и просят подтвердить то, что Паше дали 13 суток. Не подтвердила, потому что еще не знала. Оперативно», — прокомментировала приговор Карицкая.
В прошлом Техник уже дважды находился в тюремном заключении. В 2009 году его приговорили к 5 годам лишения свободы по статье о распространении наркотиков. В сентябре 2020 года он вернулся за решетку на 11 месяцев после ДТП, за рулем которого находился в пьяном виде. Ему также на 2 года запретили водить автомобиль.