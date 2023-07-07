Пашу Техника арестовали на 13 суток из‑за тату с Карлсоном и свастикой

В прошлом Техник уже дважды находился в тюремном заключении. В 2009 году его приговорили к 5 годам лишения свободы по статье о распространении наркотиков. В сентябре 2020 года он вернулся за решетку на 11 месяцев после ДТП, за рулем которого находился в пьяном виде. Ему также на 2 года запретили водить автомобиль.