Рэпера Пашу Техника арестовали. Причиной стали татуировки музыканта, заявила его экс-жена

Российского рэпера Пашу Техника арестовали. Об этом сообщил The Flow со ссылкой на бывшую супругу музыканта Карину Мельничук, известную под псевдонимом Ева Карицкая.
По словам женщины, ее экс-мужа арестовали из‑за татуировок. Среди них предположительно обнаружили изображения нацистской символики. «Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику!» — написала Мельничук.
Она отметила, что Пашу Техника 7 июля ждет суд. Артисту грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
«Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание. Это несвободная страна, к сожалению», — написала Карина.