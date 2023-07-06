Реклама
Новости

Рэпера Пашу Техника арестовали. Причиной стали татуировки музыканта, заявила его экс-жена

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:17

Российского рэпера Пашу Техника арестовали. Об этом сообщил The Flow со ссылкой на бывшую супругу музыканта Карину Мельничук, известную под псевдонимом Ева Карицкая.

По словам женщины, ее экс-мужа арестовали из‑за татуировок. Среди них предположительно обнаружили изображения нацистской символики. «Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику!» — написала Мельничук.

Она отметила, что Пашу Техника 7 июля ждет суд. Артисту грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

«Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание. Это несвободная страна, к сожалению», — написала Карина.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»