В 1990-х Мими и ее брат Жюль подружились с Логаном. Они были неразлучным трио и мечтали вместе сбежать в США. Но однажды 16-летний Логан изнасиловал 14-летнюю Мими. Об этом узнает весь городок, их семьи начинают враждовать, а их дружба уже никогда не будет прежней.