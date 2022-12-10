В сети появился трейлер мини-сериала «Ночь, когда Логан проснулся» канадского режиссера Ксавье Долана («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Оно 2»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале французской кинокомпании StudioCanal.
В 1990-х Мими и ее брат Жюль подружились с Логаном. Они были неразлучным трио и мечтали вместе сбежать в США. Но однажды 16-летний Логан изнасиловал 14-летнюю Мими. Об этом узнает весь городок, их семьи начинают враждовать, а их дружба уже никогда не будет прежней.
30 лет спустя Мими, уже будучи авторитетным танатологом, едет домой, чтобы исполнить завещание матери. Там она вновь встречается с Жюлем и Логаном, и все тайны и злость, оставленные в глубоком прошлом, возвращаются.
Премьера драмы уже состоялась в Канаде, а на международную арену мини-сериал начнет выходить с 2023 года. Посмотреть его можно будет на стриминговой платформе Canal+.
«Ночь, когда Логан проснулся» станет первым сериалом в режиссерской карьере Ксавье Долана. Кроме того, это будет его первый релиз с момента выхода «Оно 2» в 2019 году.