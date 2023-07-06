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С владельца IKEA могут взыскать 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» в Ленобласти

Виктория Шанина
Сегодня в 09:06

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе рассмотрит иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) к Ingka Centres (владельцу комплексов IKEA и «Мега») о взыскании 2,08 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Ответчик по иску — компания «Ингка сентерс рус проперти Е», входящая в холдинг Ingka Centres. Согласно материалам дела, семь лет назад она выкупила у института участок на 40 гектар между Красносельским шоссе и КАД в Ленинградской области за 2,25 млрд рублей. Там планировалось построить ТРЦ «Мега новоселье» площадью 220 тыс. квадратных метров.

Открыть торговый центр Ingka Centres собиралась в 2021 году. Однако за год до этого компания изменила стратегию и решила отказаться от проекта.

СевНИИГиМ выступал партнером по строительству. Он должен был стать соинвестором и взять на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с властями.

Через суд институт хочет вернуть 1,8 млрд рублей основного долга и еще 284 млн, которые были выплачены в виде процентов за пользование чужими средствами. Эти деньги СевНИИГиМ успел потратить в рамках предварительного договора соинвестирования, до того как Ingka Centres отказалась от планов.

Ingka Group — крупнейший собственник торговой недвижимости в России. По подсчетам «Infoline-Аналитики», общая площадь торговых центров, принадлежащих группе, составляет 2,3 млн квадратных метров.

В феврале стало известно, что холдинг может продать всю эту недвижимость местным инвесторам и даже начал проводить переговоры с потенциальными покупателями. Однако РБК писал, что решение пока не окончательное.

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