С владельца IKEA могут взыскать 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» в Ленобласти

Через суд институт хочет вернуть 1,8 млрд рублей основного долга и еще 284 млн, которые были выплачены в виде процентов за пользование чужими средствами. Эти деньги СевНИИГиМ успел потратить в рамках предварительного договора соинвестирования, до того как Ingka Centres отказалась от планов.