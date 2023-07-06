С владельца IKEA могут взыскать 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» в Ленобласти

Ответчик по иску — компания «Ингка сентерс рус проперти Е», входящая в холдинг Ingka Centres. Согласно материалам дела, семь лет назад она выкупила у института участок на 40 гектар между Красносельским шоссе и КАД в Ленинградской области за 2,25 млрд рублей. Там планировалось построить ТРЦ «Мега новоселье» площадью 220 тыс. квадратных метров.
Открыть торговый центр Ingka Centres собиралась в 2021 году. Однако за год до этого компания изменила стратегию и решила отказаться от проекта.
СевНИИГиМ выступал партнером по строительству. Он должен был стать соинвестором и взять на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с властями.
Через суд институт хочет вернуть 1,8 млрд рублей основного долга и еще 284 млн, которые были выплачены в виде процентов за пользование чужими средствами. Эти деньги СевНИИГиМ успел потратить в рамках предварительного договора соинвестирования, до того как Ingka Centres отказалась от планов.
Ingka Group — крупнейший собственник торговой недвижимости в России. По подсчетам «Infoline-Аналитики», общая площадь торговых центров, принадлежащих группе, составляет 2,3 млн квадратных метров.
В феврале стало известно, что холдинг может продать всю эту недвижимость местным инвесторам и даже начал проводить переговоры с потенциальными покупателями. Однако РБК писал, что решение пока не окончательное.