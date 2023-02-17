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Владелец IKEA и «Мега» продает всю недвижимость в России

Виктория Шанина
Сегодня в 09:27

Шведская группа Ingka, которая владеет брендом товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынках ретейла и недвижимости.

Компания хочет продать весь портфель своей недвижимости. Уже ведутся переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями, но они находятся на начальной стадии.

Один из собеседников РБК отмечает, что, несмотря на переговоры, Ingka пока не приняла окончательное решение о продаже активов.

В пресс-службе Ingka Centres (подразделение Ingka Group) информацию о продаже комментировать не стали. Там заявили, что ТЦ «Мега» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов».

Ingka Group — крупнейший собственник торговой недвижимости в России. По подсчетам «Infoline-Аналитики», общая площадь торговых центров, принадлежащих группе, составляет 2,3 млн квадратных метров.

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